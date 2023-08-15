Почему шипит при открытии бензобака и о чём это свидетельствует

Попробуем разобраться, представляет ли этот звук сигнал о проблеме и какие меры стоит предпринять. Звук возникает из-за изменения давления внутри бензобака при открывании горловины. В этот момент воздух начинает засасываться внутрь бака, что, как утверждают специалисты, может быть неполадкой.

В условиях пониженного давления бензонасос не способен обеспечить нужное давление, что может негативно сказаться на производительности автомобиля, а также привести к деформации бака или другим серьезным повреждениям.

Производители современных автомобилей в большинстве случаев комплектуют крышки баков специальными клапанами, которые обеспечивают поступление воздуха внутрь бака. Однако со временем эти клапаны могут забиваться пылью, что мешает нормальному воздухопроникновению.

Чтобы устранить проблему, стоит разобрать крышку топливного бака и провести чистку фильтра или промывку специальными средствами.