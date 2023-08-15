Бывалый садовод рассказал, чем обработать крыжовник, чтобы рос чистым, без паразитов

Охоту на крыжовник ведут пилильщики, тля, огневки. Защита от них есть, это эффективное простое средство на основе древесной золы.

Готовим настой так: на три литра воды берем 1 кг порошка древесной золы. На сутки оставляем настаиваться.

Обрабатываем кусты весной. Если нужно, повторно проводим опрыскивания после цветения.

Еще одна частая проблема крыжовника - мучнистая роса. Заметить ее можно по серым пятнам на листьях и побегах.

Хорошее средство от этой беды - раствор пищевой соды (5 г на литр воды). Подойдет и другой раствор - на основе железного купороса (3 г на литр воды).

Обрабатывать крыжовник от мучнистой росы надо при самых ранних признаках заболевания. Тогда эффект будет выше и быстрее.