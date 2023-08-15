Огородник со стажем рассказал, как понять по внешнему виду перца, чего ему не хватает

Если у перца нет бутонов долгое время, это может быть связано с перекормом азотом. Возможно, вы дали много настоя из сорной травы или навоза. Хотя навоз перцам вообще противопоказан.

Другая проблема - нет завязей во время цветения. Это бывает из-за отсутствия опыления. Причина - высокая влажности или жара. Возможно было сильное похолодание.

Применяем "Бутон" или "Завязь". делаем обработку с утра, проветриваем растения, особенно в жару, обогреваем, если похолодало. Поливы должны быть реже и умереннее.

При осыпании цветов и завязей можно говорить о таких причинах: заморозки, избыток азота, пересушенная почва, перепад дневной и ночной температуры, долгое похолодание, полив холодной водой.