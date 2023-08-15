Какие необычные хобби были у легенды рока Фредди Меркьюри

Лидер группы Queen, как и любой талантливый человек, не мог довольствоваться банальными увлечениями. У Фредди было сразу несколько хобби, и каждая из них открывала новые грани его личности. Какие именно?

Шопинг

Фредди очень любил посещать магазины. На гастролях он всегда находил время для шопинга. Он покупал одежду, предметы искусства - яркие и стильные вещи, которые напоминали о местах, где он побывал.

Однажды в Японии, где группа Queen пользовалось бешеной популярностью, для музыканта специально открыли торговый центр. Фредди от этого был просто в восторге!

К слову, Фредди очень любил купленное во время тура в Японии кимоно из шелка. И всегда надевал его, когда исполнял песню «Big Spender». Кроме одежды, у Меркьюри также была коллекция японских кукол и гравюр.

Кошки

В доме певца жили до 10 кошек. Они занимали место и в его доме, и в его музыке. Первый сольный альбом «Mr. Bad Guy» Меркьюри посвятил именно им. Песню «Delilah» он посвятил своей кошке Делайле.

На гастролях Фредди скучал по своим любимцам. Порой даже звонил в Лондон, и его девушка Мэри Остин «давала трубку» мяукающей питомице, чтобы хозяин мог с ней пообщаться.

Филателия

Это хобби у Меркьюри с детства. Особый интерес для артиста представляли марки из колоний Великобритании, потому что это марки стран, которых больше нет. В его коллекции отражается время перемен: период упадка империй и появления новых политических режимов.

Но главным увлечением Фредди оставалась музыка, именно ей он отдавал большую часть времени.