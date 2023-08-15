Брыльска назвала Талызину подлым человеком из-за обвинений в адрес польской актрисы в торговле нижнего белья

Барбара Брыльска объяснила, что вещи привозила своим друзьям, а не продавала их.

Польская артистка назвала свою коллегу по "Иронии судьбы" Валентину Талызину "подлым человеком" из-за обвинений той в торговле главной героини фильма нижним бельем в перерывах между съемками.

Брыльска не исключает, что у Талызиной может быть личная неприязнь к ней.

Звезда экрана утверждает, что российская актриса завидует из-за вручения ей государственной премии за главную роль в картине Эльдара Рязанова.