Брыльска назвала Талызину подлым человеком из-за обвинений в адрес польской актрисы в торговле нижнего белья

16:48 2023-08-15

Польская актриса Барбара Брыльска возмутилась словам российской коллеги Валентины Талызиной, которая заявила, что звезда "Иронии судьбы" в перерывах между съемками торговала нижним бельем.

Барбара Брыльска объяснила, что вещи привозила своим друзьям, а не продавала их.

Польская артистка назвала свою коллегу по "Иронии судьбы" Валентину Талызину "подлым человеком" из-за обвинений той в торговле главной героини фильма нижним бельем в перерывах между съемками.

Брыльска не исключает, что у Талызиной может быть личная неприязнь к ней.

Звезда экрана утверждает, что российская актриса завидует из-за вручения ей государственной премии за главную роль в картине Эльдара Рязанова.

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