Дачный эксперт рассказал о полезных свойствах базилика

Есть базилик полезно зимой, осенью, когда наблюдается упадок сил, вялое настроение, спад энергии. Растение поднимает жизненный тонус.

Базилик полезен для нормализации пищеварения, он активизирует все процессы, не допуская застоя пищи в желудке.

Базилик можно добавлять в ванну в виде отвара, чтобы оценить успокаивающее действие.

Народная медицина рекомендует пить отвар базилика при головных болях.

Эфирное масло базилика проявляет бактерицидное свойство.

Масло также помогает при бессоннице, зубной боли. Одной капли достаточно на пол стакана теплой воды. Полоскание избавляет от зубной боли. Делать надо до 6 раз в день.

Сухие листики базилика освежают одежду в шкафу и защищают от моли.

Базилик можно пожевать, если вас укачивает в машине.

Любые лечебные свойства растения надо использовать только после консультации с врачом.