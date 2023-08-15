Огородный эксперт рассказал, что можно предпринять, чтобы листья огурцов не желтели

Когда появляются всходы, на этапе 3-4 листиков, обрабатываем растения таким средством.

На ведро воды добавляем 30 капель йода, 20 г стружки хозяйственного мыла, литр молока. Опрыскивайте рассаду каждые 10 дней.

Замачиваем на ночь булку хлема в ведре воды. Утром добавляем туда бутылочку йода, опрыскиваем смесью огурцы.

Перед этим разводим концентрат: на литр жидкости берем ведро воды. Обработки проводим раз в 14 дней до самой осени. Ботва всегда будет зеленой.

На ведро воды берем два литра молочной сыворотки, добавляем 150 г сахара. После таких обработок образуются завязи и на перцах, и на огурцах, появляется много плодов.

На 10 л воды добавляем 700 г шелухи лука. Доводим до кипения. Настаиваем 14 часов. Процеживаем, разводим два литра в 8 литрах чистой воды.

Обильное опрыскивание всего растения сохранит его здоровым и зеленым. Почву тоже обрабатываем.

Иногда дело в поливе, следите за соблюдением режима.

Хорошо помогает молочная сыворотка. На литр сыворотки берем 5 л воды.