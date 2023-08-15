В Германии можно сразу купить жилье с арендаторами

Цены на недвижимость растут внушительными темпами, оставляя большую часть населения без возможности покупки собственного жилья. В результате, большинство граждан вынуждены арендовать жилье.

Один из основных факторов, способствующих этому тренду, - дорогая недвижимость. Стоимость жилья постоянно возрастает, превышая темпы роста арендных ставок. Информация от Федерального статистического ведомства Германии говорит о том, что с 2010 года цены на недвижимость в Берлине выросли более чем в два раза.

Более того, данные показывают, что квартиры в Германии часто продаются вместе со съемщиком, что означает, что действующий договор аренды переходит на нового владельца.

Законодательство Германии обеспечивает квартиросъемщиков сильной защитой. Владельцы недвижимости не могут просто так расторгнуть договор аренды до его окончания, и у них должны быть убедительные причины для выселения арендатора.

В случае продажи недвижимости, собственнику не разрешается выселить арендатора, если он не нуждается в жилье для собственного проживания. Это означает, что договор аренды может быть просто перенесен на нового владельца.

Кроме того, владелец имеет ограничения по поводу повышения арендных платежей. Закон позволяет повышать аренду не чаще, чем раз в 15 месяцев и не более чем на 20%. В некоторых регионах с высоким спросом на жилье, таких как Берлин, часть Баварии и Гамбург, это ограничение составляет всего 15%.

В целом, аренда жилья в Германии является важной и сложной темой. Высокие цены на недвижимость и ограничения, предусмотренные законодательством, делают рынок аренды сложным для многих жителей страны.

В свете этого, ведется дальнейшая работа над поиском решений, направленных на облегчение ситуации, таких как строительство нового жилья и введение дополнительных мер поддержки для арендаторов.