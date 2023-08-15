Как определить крашеный автомобиль при помощи фонарика: интересный лайфхак

Флуоресцентная ультрафиолетовая краска позволяет легко определить, где оригинальная продукция, а где подделка. Применение ультрафиолетовых фонариков не ограничивается лишь этим: они помогают проверять подлинность масел, фильтров и других автотоваров.

Кроме того, у многих известных брендов можно обнаружить ультрафиолетовые метки, свидетельствующие о подлинности товара. Этот инструмент помогает снизить вероятность покупки подделки.

Однако ультрафиолетовый фонарик может предоставить еще более увлекательную функцию: обнаружение замененных или отремонтированных деталей кузова автомобиля, о которых продавец может умолчать.

Фонарик с длиной волны 365 нм, как некий аналог рентгеновского взгляда, способен "просвечивать" верхний слой покрытия. Это позволяет увидеть скрытые шпаклевки, перекраску, разные типы фар и множество других деталей, о которых владельцы автомобилей не всегда рассказывают.