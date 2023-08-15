Как правильно сидеть за рулем, чтобы не уставать: полезный совет

Однако соблюдение правильной позиции за рулём может существенно улучшить ситуацию и сделать длительные поездки более комфортными.

Важно начать с настройки спинки сиденья. Спинка должна быть установлена под углом 90 градусов относительно сиденья. Прямая позиция спины поможет предотвратить усталость и боли. Важно избегать сутулости, так как она может вызвать не только утомление, но и серьёзные боли.

Затем следует обратить внимание на расстояние между сиденьем и рулём. Оптимальное расстояние поможет избежать чрезмерных усилий. Сиденье не должно быть слишком далеко от приборной панели, чтобы избежать растягивания рук до руля и педалей, что может вызвать напряжение мышц.

Слишком близкое расстояние тоже не рекомендуется, чтобы предотвратить постоянное согнутое положение конечностей. Идеально установить сиденье так, чтобы локти и ноги были слегка согнутыми.