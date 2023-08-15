Опытный садовод рассказал, как молоко помогает огурцам давать богатые урожаи

Таким способом пользуются многие бывалые дачники, раскрываем секрет молочной чудо-подкормки.
Если вас одолевают такие проблемы как черная тля на огурцах, засыхание и скрючивание листьев. Пора принимать меры.
Погибают плети, мыльный раствор не действует, древесная зола не помогает, урожай падает? Есть отличный выход из ситуации.
Рецепт такой: на литр молока берем столовую ложку йода, взбиваем, полученную эмульсию растворяем в десяти литрах воды.
Помещаем жидкость в опрыскиватель, обрабатываем растения, можно делать поливы под корень. Мелким саженцам даем по 200 мл, крупным - по пол литра.
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