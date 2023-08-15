Опытный садовод рассказал, как молоко помогает огурцам давать богатые урожаи

Таким способом пользуются многие бывалые дачники, раскрываем секрет молочной чудо-подкормки.

Если вас одолевают такие проблемы как черная тля на огурцах, засыхание и скрючивание листьев. Пора принимать меры.

Погибают плети, мыльный раствор не действует, древесная зола не помогает, урожай падает? Есть отличный выход из ситуации.

Рецепт такой: на литр молока берем столовую ложку йода, взбиваем, полученную эмульсию растворяем в десяти литрах воды.

Помещаем жидкость в опрыскиватель, обрабатываем растения, можно делать поливы под корень. Мелким саженцам даем по 200 мл, крупным - по пол литра.