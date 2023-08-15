Удобрения из апельсиновых корок, луковой шелухи и крупяной воды для ухода за комнатными растениями

Для профилактики появления паутинного клеща и щитовки делаем опрыскивания растений настоем апельсиновых корок.

Цитрусовые корочки заливаем кипятком, даем настояться около пяти часов. Пропорции произвольные. Обрабатываем цветы распылителем.

Воду, которая осталась после промывания крупы, можно использовать как удобрение для домашних цветов. В ней содержатся железо, кремний, фосфор, магний.

Удобрение из луковой шелухи подавляет болезнетворную микрофлору в вазоне. Обычно его используют как внекорневую подкормку.

Готовится она так: на 5 литров теплой воды добавляем 20 г шелухи, настаиваем 4 дня. Есть более быстрый способ.

Горсть шелухи заливаем литром кипятка. Кипятим до двух минут, настаиваем 2 часа, опрыскиваем цветы.