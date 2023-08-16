В Турции перекрыт температурный рекорд: воздух прогрелся почти до плюс 50°С

Тем, кто сейчас в Турции на отдыхе, не позавидуешь. Недалеко от Анкары зафиксирован температурный рекорд +49,5°С.

Министр экологии и градостроительства Турции в соцсетях написал, что такой градус зафиксирован в провинции Эскишехир западнее столицы страны.

Жара побила прошлый рекорд, который был отмечен в июле 2021-го года в провинции Шырнак на юго-востоке Турции - +49,1 °С.

На привычных белорусскому туристу курортах градус хотя и высокий, но не такой экстремальный, Скажем, в Анталье сегодня до +31 °С, Аланье - до +34 °С, в Мармарисе - около +35 °С. А в Стамбуле "всего" +30 °С.