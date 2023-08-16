Непокоренные вершины: на какие пики гор до сих пор не ступала нога человека

На нашей планете до сих пор остаются места, куда не ступала нога человека. Прежде всего, это - горные вершины. Что это за пики и к каким горам относятся?

Мачапучаре, 6998 м (Непал)

Эта горная вершина расположена в центральном Непале и относится к горному массиву Аннапурны. Название переводится как "Рыбий хвост", и две вершины горы на самом деле выглядят подобно двум частям рыбьего хвоста.

Мачапучаре пытались покорять только раз, в 1957 году (официально). На это замахнулась британская экспедиция Д. Робертса. 2 июля 1957 года, через полтора месяца после старта восхождения, альпинисты сдались. Они не дошли до вершины 50 метров.

Некоторые СМИ пишут, будто альпинисты обещали королю Непала не покорять вершину. Но некоторые в такой версии сомневаются, утверждая, что альпинистов остановила непогода, потеря координат вершины, а также возникшая перед ними отвесная ледяная скала.

В том же 1957 году власти Непала вовсе закрыли доступ сюда для любых восхождений из-за религиозных соображений.

Канкар-Пунсум, 7570 м (на границе Китая и Бутана)

Канкар-Пунсум - самая высокая вершина из всех непокоренных. Находится на границе Бутана и Китая, самый удобный доступ к горе открывается со стороны Бутана. Но Бутан был чрезвычайно закрытой страной и сейчас не очень жалует туристов.

В 1983 это государство пустило на свою территорию альпинистов, но их попытки подняться на Канкар-Пунсум оказывались неудачными.

В 1994 году Бутан запретил подъемы на вершины свыше 6000 метров, а еще через 10 лет вовсе объявил на своей территории альпинизм вне закона. Все для того, чтобы не оскорблять чувств верующих.

Китай тоже не спешил давать разрешение на восхождение по причине возможных международных осложнений. Только единожды, в 1999 году, группа японских альпинистов сумела подняться. Не на саму гору, а на одну из вершин – Канкар-Пунсум Северный, что ниже основной вершины на 35 метров.

Сайпл, 3110 м (Антарктида)

Эту гору можно назвать самой труднодоступной вершиной в мире. На гору Сайпл альпинисты и не пытались взойти. Гора расположена на одноименном острове около Антарктиды, на значительном расстоянии от научных станций на континенте.

Кайлас, 6638 м (Китай)

Эта гора на юге Тибета. Она почитается в четырех религиях: индуизме, буддизме, джайнизме, а также религии бон. Все эти религии против, чтобы нога человека топтала святую территорию. Ежегодно паломники с разных стран мира совершают священные обходы вокруг подножия.

Китай на официальном уровне восхождение не запрещает, но сделать это никому до сих пор не удалось. К примеру, испанские альпинисты в 2000 году не смогли преодолеть ни одного метра. Дело в том, что их лагерь у подножия оцепили сотни паломников и не дали сдвинуться с места.

Карджианг, 7221 м (Китай)

Карджианг считается одной из наиболее сложных для восхождения вершин. Сложность так высока, что с 2010 года не было ни одной попытки покорить вершину. Датские альпинисты, сумевшие покорить боковой пик Карджианг III, рассказали: основная вершина выглядит убийственной.

Она очень изрезана, сложна для восхождений и очень опасна - особенно с учетом плохой погоды и угрозы схода лавин.