Анастас Микоян сумел накормить граждан СССР новыми вкусными продуктами и запустил предприятия по их производству

В 1930-е годы в Советском Союзе не было большого разнообразия продуктов. В Российской Империи такие, казалось бы, простые лакомства как мороженое либо вино могли себе позволить только лишь привилегированные слои населения.

Не очень изменилась ситуация и после революции: пищевая промышленность почти не использовала холодильники, и массовый общепит был очень слабо развит, сообщает автор канала Микояновский мясокомбинат на платформе Дзен.

Но потребность в массовом и доступном питании была очень острой. Огромный вклад в то, чтобы «накормить страну» внес любимый нарком самого Сталина Анастас Микоян.

Именно ему советская кухня обязана многими питательными, вкусными, быстрыми,экономными блюдами. Большое влияние на это оказала поездка Анастаса Микояна в США с целью изучения иностранных технологий.

Нарком был поражен системой организации массового питания в Америке. Из этого путешествия в СССР он привез технологии производства хлеба, полуфабрикатов, консервов, мороженого и даже алкогольных напитков.

По возвращении в Советский союз Микоян начал широкомасштабную деятельность по привлечению иностранной помощи для изменения положения с пищевой промышленностью.

В Москву из других стран переехали 75 специалистлв, которые работали в проектировочных бюро по разным отраслям пищевой промышленносте, а также в аппаратах объединения пищевой промышленности.

В 1936 году было построено и запущено в эксплуатацию множество пищевых предприятий. В стране стали изготавливать разные колбасные изделия, консервы, шампанское и многие-многие другие привычные для нас продукты.

В 1941 году, к примеру, в СССР ввели ГОСТ на мороженое, считавшийся одним из самых строгих в мире. Микоян привез из поездки по США оборудование для массового производства мороженого, была налажена и единая рецептура изготовления.

Игристое «Советское шампанское» тоже начали делать по американской технологии. Напитки при этом шли и на экспорт.

«Микояновский комбинат» с 1933-го года стал выпускать огромное количество колбасных изделий. На комбинате были разработаны десятки видов колбас, в том числе всем известная «Докторская».

Появились и свои гамбургеры - котлеты в булках, которые продавали в киосках в крупных городах. Кроме котлет, продавалось также огромное количество готовых продуктов и смесей для быстрого приготовления супов, каш, мясных начинок.

Именно Микоян внедрил в пищевое производство СССР и технологии консервирования продуктов. Гражданам стали доступны консервированные огурцы, томаты и другие овощи, а также мясные и рыбные консервы.