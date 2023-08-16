Как правильно хранить автомобильные шины: 3 совета

Пренебрежение этими правилами может привести к повреждениям материала и уменьшению его долговечности.
-
Выбор правильного места: Для хранения покрышек следует подбирать помещение с умеренной температурой воздуха, не выше 25 градусов тепла и не ниже +10 градусов. Очень важно, чтобы помещение было защищено от прямых солнечных лучей и имело низкую влажность.
-
Правильное расположение: Покрышки на дисках не рекомендуется ставить вертикально. Подвешивание или горизонтальное расположение - более предпочтительные варианты. Покрышки без дисков лучше хранить вертикально на ровной поверхности, избегая положения "лёжа".
-
Избегайте использования полиэтиленовых пакетов: Не следует упаковывать шины в полиэтиленовые пакеты, так как это может привести к конденсации влаги внутри мешка и негативно повлиять на состояние покрышек. Чтобы защитить шины, лучше использовать специальные чехлы, которые позволяют воздуху циркулировать и одновременно защищают от загрязнений.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__