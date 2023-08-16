Как правильно хранить автомобильные шины: 3 совета

14:49 2023-08-16

Для сохранения надлежащего состояния и продолжительного срока службы автомобильных шин, водители должны придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Пренебрежение этими правилами может привести к повреждениям материала и уменьшению его долговечности.

  1. Выбор правильного места: Для хранения покрышек следует подбирать помещение с умеренной температурой воздуха, не выше 25 градусов тепла и не ниже +10 градусов. Очень важно, чтобы помещение было защищено от прямых солнечных лучей и имело низкую влажность.

  2. Правильное расположение: Покрышки на дисках не рекомендуется ставить вертикально. Подвешивание или горизонтальное расположение - более предпочтительные варианты. Покрышки без дисков лучше хранить вертикально на ровной поверхности, избегая положения "лёжа".

  3. Избегайте использования полиэтиленовых пакетов: Не следует упаковывать шины в полиэтиленовые пакеты, так как это может привести к конденсации влаги внутри мешка и негативно повлиять на состояние покрышек. Чтобы защитить шины, лучше использовать специальные чехлы, которые позволяют воздуху циркулировать и одновременно защищают от загрязнений.

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