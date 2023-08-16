3 правила езды по грунтовой дороге: о чем нужно помнить водителю

Но есть ситуации, когда приходится передвигаться по этим дорогам. Важно помнить о нескольких правилах, чтобы обеспечить безопасность и комфорт во время таких поездок.

Защита салона автомобиля: Грунтовые дороги часто сопровождаются образованием пыли, которая может попасть в салон. Чтобы избежать этого, водители должны заранее настроить вентиляцию так, чтобы воздух извне не попадал внутрь автомобиля.

Ограничение скорости: Необходимо контролировать скорость даже на грунтовых дорогах. Особенно актуально снижать скорость после дождя и на участках с опасностями. Медленная и осторожная езда позволяет избежать застревания колес в глубоких лужах.