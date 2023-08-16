3 правила езды по грунтовой дороге: о чем нужно помнить водителю

15:10 2023-08-16

Путешествия по грунтовым дорогам представляют свои трудности для водителей, именно поэтому многие из них избегают таких маршрутов.

Но есть ситуации, когда приходится передвигаться по этим дорогам. Важно помнить о нескольких правилах, чтобы обеспечить безопасность и комфорт во время таких поездок.

  1. Защита салона автомобиля: Грунтовые дороги часто сопровождаются образованием пыли, которая может попасть в салон. Чтобы избежать этого, водители должны заранее настроить вентиляцию так, чтобы воздух извне не попадал внутрь автомобиля.

  2. Ограничение скорости: Необходимо контролировать скорость даже на грунтовых дорогах. Особенно актуально снижать скорость после дождя и на участках с опасностями. Медленная и осторожная езда позволяет избежать застревания колес в глубоких лужах.

  3. Избегайте следов в колее: Иногда водители пытаются ехать в следе колес предыдущих автомобилей. Это может показаться логичным, но на практике это рискованно, так как можно застрять в грязи. Важно выбирать свой путь и оценивать дорожные условия независимо.

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