3 правила езды по грунтовой дороге: о чем нужно помнить водителю

Но есть ситуации, когда приходится передвигаться по этим дорогам. Важно помнить о нескольких правилах, чтобы обеспечить безопасность и комфорт во время таких поездок.
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Защита салона автомобиля: Грунтовые дороги часто сопровождаются образованием пыли, которая может попасть в салон. Чтобы избежать этого, водители должны заранее настроить вентиляцию так, чтобы воздух извне не попадал внутрь автомобиля.
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Ограничение скорости: Необходимо контролировать скорость даже на грунтовых дорогах. Особенно актуально снижать скорость после дождя и на участках с опасностями. Медленная и осторожная езда позволяет избежать застревания колес в глубоких лужах.
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Избегайте следов в колее: Иногда водители пытаются ехать в следе колес предыдущих автомобилей. Это может показаться логичным, но на практике это рискованно, так как можно застрять в грязи. Важно выбирать свой путь и оценивать дорожные условия независимо.
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