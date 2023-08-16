Почему хитрые водители не выбрасывают рекламные буклеты: интересный лайфхак

Главным образом, это касается рекламных листовок, которые населяют магазины, попадают в почтовые ящики и активно раздаются на улицах.
Не редко водители сталкиваются с необходимостью окраски дисков своих автомобилей, при этом не снимая колеса.
Это может быть непростой задачей, так как краска может случайно попасть на резину. Тем не менее, с умением использовать рекламные буклеты можно решить эту проблему.
Достаточно расположить буклеты вокруг периметра диска, аккуратно вставив их в пространство между металлической и резиновой частью колеса. Не должно быть зазоров между буклетами.
Теперь вы можете без страха красить диски, не заботясь о том, что краска попадет на резину и испортит ее внешний вид.
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