Как удалить битум с поверхности автомобиля и не повредить покрытие: эффективный метод

Очистка от застывшего битума является сложной задачей, и попытки механически снять его могут повредить лакокрасочное покрытие. Для бережной обработки следует использовать другой метод, а именно растворение битума.

Какие инструменты и средства необходимы для этой операции?

Первым шагом стоит отправить автомобиль на автомойку для тщательной очистки. Несмотря на то, что некоторые битумные следы могут остаться, этот этап подготовит поверхность для дальнейшей обработки.

Для следующего шага потребуется широко известное средство WD-40. Нанесите его на засохшие битумные пятна и оставьте на пяти минут. Затем аккуратно протрите обрабатываемую поверхность мягкой чистой тканью. Загрязнения должны стать более мягкими и легко удаляемыми.

Если следы битума остались, повторите процесс обработки WD-40. В завершении, промойте обработанную зону. Для этого можно использовать воду с добавлением мягкого моющего средства, как, например, гель для мытья посуды.