Зачем водители надевают светоотражающий жилет на сиденье: интересный лайфхак

Это маленький автомобильный хитрый приём, который обычно используют опытные автолюбители. Хотя причина кажется очевидной – светоотражающий жилет всегда под рукой в случае необходимости, на самом деле у этого лайфхака есть и другое назначение.

Суть такова: светоотражающий жилет надевается на сиденье для его защиты от загрязнений. Этот совет особенно актуален, если у вас есть дети. Ведь у многих детей есть неприятная привычка – пачкать заднюю часть переднего сиденья обувью.

Так вот, наличие светоотражающего жилета может помочь вам в этой ситуации. Дело в том, что яркая поверхность жилета не так просто скрыть грязью, и это может побудить детей отказаться от этой неблагодарной затеи.

Более того, такой жилет защищает сиденье не только от грязи, но и от других видов загрязнений.