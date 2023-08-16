Частые ошибки водителей, из-за которых приходится менять щётки стеклоочистителя

Однако существует группа водителей, которые вынуждены менять щётки стеклоочистителя гораздо чаще, чем другие. Это связано с некоторыми ошибками, которых следует избегать.

Один из основных факторов, влияющих на износ щёток, это использование их на загрязнённой поверхности, такой как замёрзший лёд. Это может привести к дефектам на резиновой части, что в свою очередь приведет к некачественной очистке стекла.

Для того чтобы предотвратить повреждение щёток и стекла, перед поездкой, если машина стояла под открытым небом, рекомендуется протереть резиновые части щёток влажной салфеткой, чтобы избавиться от пыли и загрязнений.

Также одной из причин износа щёток может быть трещина на лобовом стекле, поэтому важно обеспечивать регулярный уход за ними. Например, в зимний период, когда реагенты могут повредить щётки, стоит снимать их, очищать от загрязнений тёплой водой и мылом, а также следить за состоянием креплений.