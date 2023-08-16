Вопросы о Высоцком вызывают у Ярмольника ярость

Фильм «Мастер и Маргарита» с россыпью ярких актеров скоро выходит на экраны РФ. Роль доктора Стравинского там сыграет Леонид Ярмольник. Как сообщает Рrozvezd.info, артист уже играл в «Мастере» 40 лет назад - у режиссера Юрия Любимова в Театре на Таганке, куда попал сразу после училища.

Роль Азазелло стала его дебютом. Давний приятель звезды, фотограф Валерий Плотников, который тоже в то время работал в Театре на Таганке, рассказал изданию:

Однажды он признался: «Знаешь, я ни с кем в жизни так не дружил, как с Абдуловым». Его отношения к друзьям всегда искренни и органичны. Лёня умел совершать нелегкие поступки ради друзей.

По словам друга актера, своей будущей женой Оксаной, тогда еще Афанасьевой, Лёня Ярмольник восхищался совершенно бескорыстно, пока был еще жив Высоцкий.

У него не было тайного смысла, мотива, когда уговаривал меня снять Оксану и говорил так: «Сними потрясающую женщину необычайной, уникальной красоты! - вспоминает фотограф.

Оксана Афанасьева была последней любовью Владимира Высоцкого и оставалась с поэтом вплоть до его ухода в 1980-м. А в 1983 году - вышла замуж за Леонида Ярмольника, родив ему дочь Александру.

По словам Плотникова, Высоцкий, скорее всего, хотел соединить жизнь с Оксаной, однако не сложилось. Любовного треугольника "Высоцкий – Оксана – Ярмольник", уточнил фотограф, никогда не существовало.

По этой причине все вопросы на данную тему приводят Леонида Ярмольника в ярость. Леонид и Оксана 40 лет женаты, и живут счастливо.