Почему опытные водители никогда не выбрасывают старые шины: интересные лайфхаки

Такие лайфхаки помогают использовать старые покрышки более эффективно и креативно.

Одним из способов использования старых шин является их повешение на стены гаража. При помощи веревок или крючков можно закрепить покрышки на вертикальных поверхностях.

Возможность нарисовать или украсить шины добавляет им функцию украшения помещения. Более того, такие шины могут стать удобными полочками для хранения инструментов и принадлежностей.

Ещё одним практичным применением старых шин является их использование как защитных чехлов для колес при покраске дисков.

Отрезая боковую часть покрышки и надевая её на колесо, можно обеспечить надёжную защиту от случайного попадания краски на новые шины. Этот метод позволяет водителям проводить покраску дисков без опасения повредить резину.