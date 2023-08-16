Подкармливаем тыкву в августе, чтобы урожай получился на ура

Универсальным решением для удобрения тыквы является зола. Можно просто насыпать ее возле растения, и потом его полить, приготовить раствор или добавить золу в другое удобрение.

Эффективной будет и травяная подкормка. Потребуется взять одуванчики и крапиву.

Растения измельчаются, заливаются ведром воды и настаиваются две недели. Затем раствор нужно разбавить в соотношении один к десяти и полить тыквенные посадки.