Подкармливаем тыкву в августе, чтобы урожай получился на ура

Универсальным решением для удобрения тыквы является зола. Можно просто насыпать ее возле растения, и потом его полить, приготовить раствор или добавить золу в другое удобрение.
Эффективной будет и травяная подкормка. Потребуется взять одуванчики и крапиву.
Растения измельчаются, заливаются ведром воды и настаиваются две недели. Затем раствор нужно разбавить в соотношении один к десяти и полить тыквенные посадки.
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