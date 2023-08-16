Быстрый способ проверки состояния автомобильных шин: понадобится обычная монетка

Глубина протектора играет решающую роль в безопасности вождения, и её следует регулярно проверять. Существует простой способ самостоятельно оценить состояние протектора с помощью обычной монетки.

Для начала, удостоверьтесь, что глубина протектора составляет не менее 1,6 миллиметра, что является минимальным требованием для безопасного вождения. Однако рекомендуется иметь глубину от 2 до 8 миллиметров для лучшей устойчивости на дороге.

Для теста возьмите обычную монетку и вставьте её в углубление протектора на шине. Если хотя бы одна восьмая часть монетки осталась скрытой внутри, глубина протектора соответствует норме.

Однако, если практически вся монетка видна, это может свидетельствовать о том, что протектор износился, и стоит задуматься о замене шин.