Актер Никита Ефремов показал публике новую любимую

Российский артист Никита Ефремов вывел в свет новую возлюбленную. Пара появилась вместе в Калининграде на открытии фестиваля «Короче», сообщает Газета.ру.

Как выяснилось, Никита закрутил роман с художником и дизайнером Ольгой Шурыгиной.

Артист выложил совместные фото и в подписи назвал девушку «любимой». Поклонники поздравили актера, заметив, что звезда и художница - красивая пара. И пожелали им любви.

Ольге Шурыгиной 35 лет. В 2011-м она выпустила первую линейку одежды, в 2018-м - провела первую персональную выставку «Шузбекистан». В 2023-м году дизайнер приняла участие в выставке «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки».

Коллекция Шурыгиной «Паттернерия» включила ее воспоминания о путешествии по Африке.