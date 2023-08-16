Хитрости водителей от высокой влажности в салоне: стекла не будут запотевать

Но есть несколько умных способов снизить влажность в салоне и предотвратить запотевание стекол.
Первый метод – использование старых газет. Просто поместите несколько слоев газетной бумаги под коврики переднего сиденья. Газеты отлично впитывают влагу, но имейте в виду, что их придется менять сравнительно часто.
Более эффективный способ – использование силикагеля. Наполните тканевый мешочек или носок силикагелем и поместите его под передние сиденья.
Силикагель обладает высокой способностью впитывать влагу, и это позволит избавиться от запотевания стекол на протяжении нескольких месяцев.
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