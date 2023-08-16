Зачем опытные водители оставляют в салоне автомобиля чайные пакетики: секретный лайфхак

Водителям хочется, чтобы этот приятный запах держался как можно дольше. Однако со временем аромат исчезает, и в салоне может появиться неприятный запах.

Для борьбы с этой проблемой, водители часто прибегают к использованию ароматизаторов и освежителей воздуха. Но стоит ли тратить деньги на такие средства? К тому же они только скрывают запахи, иногда создавая слишком насыщенные ароматы.

Опытные водители предпочитают более доступный и эффективный способ. Они используют чайные пакетики, чтобы избавить салон от неприятных запахов.

Просто оставьте несколько чайных мешочков на сиденьях. С течением времени пакетики поглощают лишние запахи, а вместо них появляется приятный аромат, особенно если чай содержит ароматные добавки.