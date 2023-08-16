Не зреют помидоры на грядке: в чем могут быть причины, и как их устранить

Одним из серьезнейших факторов, влияющих на созревание помидоров является температура. Оптимально для томатов расти при 25 градусах, а сильные отклонения в обе стороны могут затормозить созревание, поэтому тепличные условия тут предпочтительнее.

Остановку созревания плодов может спровоцировать нарушение графика внесения удобрений. Страдают томаты как от слишком большого их количества, так и от недостатка.

Причиной плохого созревания может стать неправильный выбор сорта. Некоторые поздние сорта просто не успевают созреть в умеренных климатических условиях.