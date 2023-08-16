Пора собирать свеклу: по каким критериям понять, что урожай уже готов

Сроки созревания корнеплодов свеклы зависят от сорта. Ранние сорта можно выкапывать уже через 50-80 дней после посадки, среднеспелые зреют около ста дней, а поздние сто двадцать.

Если ботва стала стелиться по грунту, а нижняя ее часть желтеет, это верный признак того, что корнеплоды уже налились. Их нужно будет собрать в течение недели.

Макушка спелой свеклы приобретает крупные размеры. По внешнему виду можно даже сказать, что на ней появились мясистые наросты.