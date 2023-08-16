Пора собирать свеклу: по каким критериям понять, что урожай уже готов

18:37 2023-08-16

Чтобы не выкапывать свеклу слишком рано или поздно, важно правильно определить срок созревания урожая по внешним признакам.

Сроки созревания корнеплодов свеклы зависят от сорта. Ранние сорта можно выкапывать уже через 50-80 дней после посадки, среднеспелые зреют около ста дней, а поздние сто двадцать.

Если ботва стала стелиться по грунту, а нижняя ее часть желтеет, это верный признак того, что корнеплоды уже налились. Их нужно будет собрать в течение недели.

Макушка спелой свеклы приобретает крупные размеры. По внешнему виду можно даже сказать, что на ней появились мясистые наросты.

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