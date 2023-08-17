Дачница со стажем рассказала о своем опыте хранения озимого чеснока, чтобы не портился до весны

08:28 2023-08-17

Это старый забытый рецепт, которым пользовалось еще старшее поколение огородников, просто и эффективно. Берем на заметку.

Достаем чеснок из земли, подвешиваем для просушки, потом обрезаем листики и корешки.

После этого готовим большую эмалированную кастрюлю и приступаем к послойной закладке чеснока.

Все слои нужно хорошенько припудрить простой пшеничной мукой. Самый последний верхний слой присыпаем более обильно.

После чего накрываем чеснок крышкой и помещаем на хранение в сухое место, например в кухонном шкафу.

При таком способе хранения чеснок долежит до весны в самом лучшем виде и будет, словно только что снятый с грядки.

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