Дачница со стажем рассказала о своем опыте хранения озимого чеснока, чтобы не портился до весны

Достаем чеснок из земли, подвешиваем для просушки, потом обрезаем листики и корешки.

После этого готовим большую эмалированную кастрюлю и приступаем к послойной закладке чеснока.

Все слои нужно хорошенько припудрить простой пшеничной мукой. Самый последний верхний слой присыпаем более обильно.

После чего накрываем чеснок крышкой и помещаем на хранение в сухое место, например в кухонном шкафу.

При таком способе хранения чеснок долежит до весны в самом лучшем виде и будет, словно только что снятый с грядки.