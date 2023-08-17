Две трети родителей первоклашек в Казахстане выбрали для детей казахский язык обучения

В 2023-2024 учебном году в СШ Казахстана будут учиться 3,9 миллиона детей. Из них 364 тысяч - первоклассники. Это сообщает пресс-служба Министерства просвещения страны, пишет Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, какой именно язык выбран большинством первоклассников:

68,2% первоклассников выбрали обучение на государственном языке. Больше первоклашек в этом году пойдут в школы в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях.

Большой процент детей, зачисленных в классы с казахским языком обучения, - в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях.

По данным министерства, в Казахстане функционируют 7,7 тысячи организаций среднего образования.

В 2021-м году 64% детей выбрали обучение на казахском языке.