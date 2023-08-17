Алеку Болдуину, застрелившему оператора на съемках фильма, опять грозит тюрьма

Алек Болдуин все-таки может отправиться в суд в связи с делом двухгодичной давности. Как сообщает Супер.ру, в апреле с актера были сняты обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, в которую звезда Голливуда якобы выстрелил из реквизитного пистолета.

Артист заявил, что пистолет дал спуск самостоятельно, однако последняя экспертиза показала другое.

Специалисты реконструировали его и установили: пуля могла вылететь лишь нажатием на курок, уточняет Variety. Станет ли Алек Болдуин фигурантом уголовного дела, сегодня объявит прокуратура.

Как напоминает издание, трагедия произошла во время съемок фильма «Ржавчина». Артист случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Он выстрелил из старинного реквизитного револьвера, где неожиданно оказались боевые патроны.