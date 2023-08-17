Спасая от атаки истребителя в 1961 году летчик Бугаев спас Брежневу жизнь

9 февраля 1961 года произошел инцидент, который потряс СССР. На тот момент председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев направлялся на самолете в Гвинею, и мог погибнуть.

Над нейтральными водами Средиземного моря на 130 километров севернее Алжира на самолет с чиновником напал истребитель военно-воздушных сил Франции.

Если бы за штурвалом воздушного судна находился не такой опытный летчик Борис Бугаев, то рейс будущего генсека мог закончиться печально.

Истребитель несколько раз атаковал советский самолет, выстрелив из орудий. Борис Бугаев, бывший участник воздушных баталий ВОВ, предугадал действия врага и вовремя увернулся от выстрелов.

Благодаря большому опыту ему удалось увести самолет чиновника от истребителя и спасти ценного пассажира. Французский истребитель не стал преследовать борт с Брежневым.

Советская пресса жестко раскритиковала Францию за недружественный выпад. На крупных предприятиях СССР прошли митинги против действий французских ВВС.

В 1966 году Бугаеву присвоили звание Героя Социалистического Труда, а также вручили орден Ленина и золотую медаль «Серп и Молот».

Со вступлением Брежнева в должность генерального секретаря Бугаев стал заместителем министра гражданской авиации, а затем и министром в 1970 году.