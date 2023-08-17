Знающий садовод рассказал, как можно излечить крыжовник от мучнистой росы

Пробуем специальные средства: Топаз, Тилт. Делаем обработку вечером, стараемся тщательно смочить лист с обеих сторон.

Другой способ: на 10 л воды добавляем 50 г соды и столько же мыла. Соду берем кальцинированную. Делаем привычные обработки.

Третий способ: опрыскиваем растения раствором золы. На 1 кг понадобится 10 л воды. Настаиваем 5 дней.

Потом добавляем туда прилипатель - немного хозяйственного мыла. Обработку делаем трижды с интервалом через день.

Бактериальный метод: перепревший навоз заливаем тремя частями воды, настаиваем три дня. Потом разводим в два раза и процеживаем.

Опрыскиваем растения, которые повреждены. Бактерии из навоза будут бороться с болезнью.