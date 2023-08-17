Стивен Кинг за $1 продал студентке из Узбекистана права на свой рассказ

Писатель из США Стивен Кинг права на свой рассказ "Человек, который не пожимал рук" продал студентке из Узбекистана. Как сообщает телеканал RTVI, девушка по имени Гульнара Иванова за него заплатила всего 1 доллар.

Студентка ташкентского филиала ВГИКа права на рассказ приобрела по программе Dollar Baby. В ее рамках писатель дает начинающим режиссерам возможность использовать его произведения в своих киноработах.

Фильм Гульнары Ивановой стал победителем на кинофестивале Nitiin International Film Festival в Малайзии. Лента удостоена награды в категории "Лучший триллер".

Для массового зрителя основанная на рассказе Кинга картина пока недоступна.