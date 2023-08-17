Дачный эксперт рассказал, как предупредить появление мучнистой росы у крыжовника

При высадке не располагайте кусты слишком близко друг к другу. Лучшее расстояние - полтора метра. У растений должна быть негустая крона. Хорошо растет крыжовник на солнечном месте.

Осенью делаем обрезку всех больных веток, когда спадут листья. Перекапываем землю в приствольном круге, так споры грибка вместе с палыми листьями будут закопаны на глубину около 10 см.

Перебор азотных удобрений повышает риск развития мучнистой росы. Подкармливайте растения суперфосфатом, хлористым калием.

Постоянно поддерживаем приствольную зону в рыхлом состоянии. Ветки удерживаем от касания с землей при помощи специальных ограждений.

Рано по весне делаем обработку кипятком. Поливаем все веточки до момента распускания почек.