Садовод со стажем рассказал, как вырастить на даче роскошный многолетник аквилегию

Высеваем семена в плоской емкости в подготовленную почвосмесь, предварительно увлажненную. Надо расположить их по поверхности и чуть прижать пальцем, присыпать землей не нужно.

Нельзя глубоко сажать семена, они будут плохо всходить. После посадки укрываем емкость целлофановым пакетом. Перегревать и пересушивать посевы нельзя.

Всходы ждем долго. Когда они появятся, рассаживаем в отдельную тару. Высаживаем на грядку осенью или весной. Зацветет аквилегия следующим летом.

Размножаем растение обрезками корня с 2-3 почками, черенками от молодых побегов весной, берем от корневой шейки. Помещаем под банку.

Отцветшие цветоносы обрезаем сразу, куст будет сохранять свою декоративность. В следующем году обильно зацветет.