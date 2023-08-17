Шоу «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала в октябре

Шоу «Давай поженимся» возвращется в эфир Первого канала в октябре, сообщает Газета.ру со ссылкой на Тelegram-канал Mash.

По данным инсайдера, основная часть съемок выпадает на сентябрь, кресла ведущих опять займут Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

А вот астролог Василиса Володина может не вернуться в передачу, потому что переговоры с ней затянулись, сообщают СМИ. При этом сама астролог заявила, что разговоров и не было, никто с ней не связывался. Лично она считает шоу «Давай поженимся» устаревшим форматом передач и пройденным этапом.

Mash также уточняет, что сейчас идет кастинг девушек и юношей в возрасте от 24-х лет на съемки в шоу.

«Давай поженимся» выходила на Первом канале до 2022-го года. После начала СВО на Украине съемки и показы передачи были приостановлены - так же, как съемки и показы ряда других развлекательных программ.