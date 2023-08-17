Причины запотевания стекол в машине, и что включать – печку или кондиционер

Решение проблемы часто сводится к выбору между включением печки или кондиционера. Однако не все водители знают, какое из этих решений является более эффективным.

Запотевание стекол в автомобиле – обычное явление в холодную погоду, когда температура внутри салона отличается от температуры за окном.

Кроме того, влажность может возникнуть из-за мокрой обивки, ковриков или одежды. Основная причина проблемы – избыток влаги в салоне.

Когда дело касается выбора между печкой и кондиционером, опыт показывает, что печка не всегда является оптимальным вариантом.

При включении печки воздух становится горячим и влажным, что может создать парниковый эффект в салоне. С другой стороны, кондиционер подает холодный и сухой воздух, предотвращая повышение влажности.