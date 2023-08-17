Ушла из жизни легендарная итальянская оперная певица Рената Скотто

Выдающаяся оперная дива Рената Скотто умерла в возрасте 89 лет в собственном доме в итальянской Савоне, сообщает Российская газета.

Певица оставила одно из самых прекрасных, самых значимых наследий в музыкальном искусстве мира.

Как отмечают критики, эта хрупкая, обаятельная женщина обладала феноменальным голосом, который не знает преград. Они также отмечают несгибаемый характер звезды.

Будущая королева оперы родилась в семье полицейского и швеи 24-го февраля 1934-го года в Савоне - рыбацком порту на побережье Италии.

Пережившая Вторую мировую и нелегкое детство девочка с ранних лет почувствовала вкус публичного обожания. Она пела серенады соседям из окна собственной квартиры, собирая множество зрителей. Ребенка благодарили конфетами - редким на тот момент лакомством.

Об этот рассказывала сама Скотто в изданных в 1984-м году своих мемуарах под названием "More Than a Diva" ("Больше, чем Дива").