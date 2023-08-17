Россиянку выгнали из 5-звездочного отеля в Турции после жалобы на укусы клопов

Российскую туристку, которую в номере искусали клопы, под угрозами выгнали из пятизвездочного отеля в Турции, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал "Крыша Турдома".

Как уточняет издание, инцидент произошел в отеле Kilikya Palace Göynük в Кемере. Отдыхающая пожаловалась на то, что в гостинице ее покусали насекомые.

По словам девушки, после того, как она обратилась к сотрудникам отеля, те якобы в грубой форме предложили ее немедленно выселиться. И в случае отказа пригрозили полицией.

В подтверждение сказанного путешественница представила соответствующий снимок с множеством красных следов от укусов и справку от врача.