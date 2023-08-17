Как быстро очистить автомобильные фары и добавить им сияния: простой лайфхак

Но даже после обычного протирания влажной тряпкой, материал линз может оставаться помутневшим.
Однако есть эффективное решение этой проблемы. Применение нашатырного спирта поможет не только очистить поверхность, но и вернуть ей яркость и сияние.
Чтобы воспользоваться этим методом, нужно взять две столовые ложки нашатырного спирта и развести их в литре чистой воды. Затем добавьте одну столовую ложку картофельного крахмала и тщательно перемешайте.
Смочите мягкую ткань в получившемся растворе и аккуратно протрите поверхность фар. После этого высушите фары сухой чистой тряпкой.
Правильно выполненная процедура поможет не только избавиться от загрязнений, но и вернуть фарам прозрачность и сияние, что повысит вашу безопасность на дороге.
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