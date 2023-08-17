Знающий огородник рассказал, как приготовить из одуванчиков полезное удобрение

Готовое удобрение из одуванчиков включает в себя гумус, азотистые соединения, микроэлементы - калий, фосфор, железо, кальций, молибден.

Все эти вещества очень нужны каждому растению в течение всего вегетационного периода.

Готовим подкормку так. Собираем полтора килограмма растений, измельчаем.

Заливаем ведром воды, но в емкости должно остаться место возле края, чтобы могла образоваться пена во время брожения. Оставляем емкость с одуванчиками на солнце на 2-3 недели.

Растения перегниют, забродят, потом пена исчезнет. Запах у этой жижи будет очень неприятный.

Процеживаем настой, оставшиеся растения бросаем в компост. Жидкий концентрат разводим пополам с чистой водой.

Поливаем этим удобрением любые растения на огороде - цветы, овощи, плодовые.

Поливать нужно несколько раз, делая перерывы в 2 недели.