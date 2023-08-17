Знающий цветовод рассказал, где самые лучшие места для посадки роз на дачном участке

Выбранное место должно быть светлым, теплым, хорошо вентилируемым.
Не высаживаем розы под деревьями, они будут затенять цветы. Про яркое цветение придется забыть.
Если роза растет в тени, ее побеги истончаются, становятся плетистыми, не дают бутонов.
Самое лучшее место - южная, юго-восточная, юго-западная стороны участка.
Можно высаживать на местах с небольшим уклоном.
Чем больше цветы будут находится под солнцем, тем для них лучше, тем пышнее и дольше цветение.
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