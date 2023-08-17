4 вещи, которые нельзя оставлять в автомобиле зимой: ошибки водителей

17:21 2023-08-17

Многие автолюбители знают, что жарким летом опасно оставлять в салоне автомобиля гаджеты, аэрозоли и пластиковые бутылки с напитками.

Однако не менее важно помнить об ограничениях и в зимний период. Существует несколько предметов, которые следует избегать долгого нахождения в машине в холодное время года.

  1. Мобильные устройства: Смартфоны и планшеты стоит избегать длительного пребывания в автомобиле не только при высоких, но и при низких температурах. Холод может оказать негативное воздействие на аккумулятор, в результате чего устройства будут быстро разряжаться.

  2. Очки: Эти оптические приборы также стоит осторожно хранить в машине в холодную погоду. Мороз может повредить линзы и пластиковую оправу, что скажется на качестве их использования.

  3. Емкости с газировкой: Замороженная газировка может вызвать увеличение давления внутри емкости, что может привести к ее повреждению. Это может привести к проливу и загрязнению салона.

  4. Медикаменты: Некоторые медикаменты не рекомендуется хранить в машине при низких температурах, так как это может повлиять на их эффективность. Убедитесь, что ваша аптечка и содержащиеся в ней препараты не пострадают от холода.

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