Дачный эксперт рассказал, как бороться с вершинной гнилью на помидорах без химических средств

Так как причина вершинной гнили в нехватке кальция, мы можем решить эту проблему добавлением яичной скорлупы. Она богата кальцием.
На большое десятилитровое ведро с водой добавляем один стакан мелких фрагментов яичной скорлупы. Туда же выливаем стакан уксуса столового 9%.
Все смешиваем, в процессе реакции начнет появляться ацетат кальция.
Из карбоната кальция, который в воде не растворим, мы получаем ацетат кальция. Он растворяется и превращается в форму, доступную для томатов.
Воду берем теплую, отстоянную. Поливать будем под корень по пол литра.
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