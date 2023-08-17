Дачный эксперт рассказал, как бороться с вершинной гнилью на помидорах без химических средств

Так как причина вершинной гнили в нехватке кальция, мы можем решить эту проблему добавлением яичной скорлупы. Она богата кальцием.

На большое десятилитровое ведро с водой добавляем один стакан мелких фрагментов яичной скорлупы. Туда же выливаем стакан уксуса столового 9%.

Все смешиваем, в процессе реакции начнет появляться ацетат кальция.

Из карбоната кальция, который в воде не растворим, мы получаем ацетат кальция. Он растворяется и превращается в форму, доступную для томатов.

Воду берем теплую, отстоянную. Поливать будем под корень по пол литра.