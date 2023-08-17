Опытный цветовод рассказал о правилах ухода за гладиолусами для активного роста и цветения

Когда вырастают два первых листа на цветах, нужно подкормить их таким составом.

На 10 л воды берем большую ложку мочевины, полторы больших ложки сульфата калия. выливаем этот объем на квадратный метр земли.

После отрастания 3-4 листиков подкармливаем гладиолусы по листьям таким составом: 30 г мочевины, столько же сульфата калия, еще добавляем микроудобрения. Все идет на 10 л воды.

Чтобы вырастить крупные луковицы, добавляем в раствор 2 г борной кислоты.

После 5-6 листьев надо дать другую подкормку. На 10 л воды берем 15 г мочевины, 30 г сульфата калия, 15 г суперфосфата.

Когда выйдут цветоносы, угощаем гладиолусы нитрофоской (30 г) и борной кислотой (2 г). Объем уходит на метр квадратный цветочных посадок.

Когда гладиолусы цветут, удобрять азотом не надо. В июле можно дать суперфосфат - 15 г на 10 л воды.