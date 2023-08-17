Дачник со стажем рассказал, зачем моркови нужен раствор марганцовки

Цель обработки раствором марганцовки - добиться чистого урожая без гнили и болезней.

Для этого после второй процедуры прореживания поливаем молодую морковь розовым раствором.

На 10 л воды берем 3 г перманганата калия, добавляем 2 г борной кислоты. Ведро такой подкормки пойдет на 4 метра квадратных земли.

Повторяем обработку через 3 недели. Перед поливом надо пролить грядку чистой водой.

А от морковной мухи можно избавиться, опрыскав растения раствором с перцем.

На 10 л воды добавляем большую ложку перца (красного или черного). Раствора хватает на 10 метров квадратных.