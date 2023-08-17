Как растопить лед внутри замерзшего автомобильного замка: 2 простых способа

Эта проблема особенно затрудняет владельцев, которые не имеют пульта для дистанционного открытия дверей и вынуждены использовать обычный ключ. Особенно сложно, если вода в замке замерзла.

Тем не менее, существует несколько простых методов разморозки, которые могут помочь в такой ситуации.

Метод с соломинкой

Чтобы растопить лед в замке, можно использовать своё собственное дыхание. Для этого понадобится соломинка, которую обычно используют для напитков. Соломинку следует вставить в отверстие замка и выдохнуть воздух внутрь. Таким образом, поток тёплого воздуха поможет растопить лёд в замке.

Метод с зажигалкой

Если соломинки под рукой нет, можно воспользоваться зажигалкой. Нагрев металлической части ключа с помощью зажигалки и последующее введение нагретого ключа в замочное отверстие приведёт к быстрому размораживанию льда. Однако следует быть осторожным, чтобы не обжечься и не повредить ключ, особенно если он имеет пластмассовые детали.